新北市中和區中山路二段、捷運萬大線工地旁出現坑洞、地基淘空，市議員張維倩（右）14日邀集相關單位前往會勘。（葉書宏攝）

新北市中和區中山路二段、捷運萬大線工地旁人行道，1周前被民眾發現出現坑洞、地基淘空，路過民眾都得小心翼翼、相當危險。市議員張維倩今（14日）邀集相關單位會勘，她指出，若坑洞擴大將會危及周圍民宅安全。中和區公所則允諾，1周內會灌漿補強。

張維倩今（14日）下午2時許邀集中和區公所、台北市捷運工程局、新北市捷運工程局等單位前往會勘，張維倩實際拿量尺測量，坑洞直徑達70公分，且有持續擴大之虞，若再不修補恐持續擴大。

張維倩表示，捷運樹林萬大線工程正在中山路二段沿線執行滾動式工程，近期進行連續壁鋼筋籠下吊等工程，疑因此造成路基淘空、坑洞，市府應清查施工單位在開挖連續壁時是否有影響到周圍民宅的結構安全。

「永和上月才傳出坍塌意外！」張維倩說，永和坍塌事件歷歷在目，相關單位不可不慎，若放任小面積坑洞不管，若形成大面積的路面塌陷，會讓民眾的生命財產蒙受損失。

連姓民眾抱怨說，上周就發現人行道出現坑道，當時曾主動向捷運施工單位反映，但施工單位卻回覆「坑洞並非捷運工程所致！」居民只能路過時多加小心，民眾自力救濟利用鋼板覆蓋，避免意外發生，但坑洞、淘空問題仍持續存在。

張維倩呼籲市府，應正視捷運施工造成的影響，先前捷運環狀線施工期間於中和景平路才發生過捷運損鄰案件，今日萬大線施工又發生的人行道破洞及路基掏空等問題，市府應積極處理，各局處之間也應主動協助民眾解決問題而非互踢皮球，勿讓小問題成為大問題。

中和區公所工務課長陳亦揚表示，該路段權責來說應屬捷運局維護管理，但北市捷運局認為應由當地區公所負責，捷運局若不願修復，區公所會在1周內於坑洞前後5公尺灌漿補強結構，將坑洞及人行道修復。

(中時 )