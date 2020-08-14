財政部每年依照行政院主計總處家庭收支調查結果的每人可支配所得中位數，按照六成訂定每人每年基本生活所需之費用金額，而2019年每人可支配所得中位數為30.3萬元，若按照估算，2020年度每人每年基本生活所需之費用金額預估為18.2萬元。

若依照四人家庭估算，因為每人基本生活費提高7千元、4人合計為2.8萬元，若適用稅率為5％，明年5月報稅時即可省稅1,400元，假設適用稅率為12％，則可省稅3,360元。

(工商 )