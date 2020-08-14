基本生活費有望調至18.2萬元 1家4口省稅逾3千 18:112020/08/14 工商 林昱均、花蓮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為財政部。圖／林昱均） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部每年依照行政院主計總處家庭收支調查結果的每人可支配所得中位數，按照六成訂定每人每年基本生活所需之費用金額，而2019年每人可支配所得中位數為30.3萬元，若按照估算，2020年度每人每年基本生活所需之費用金額預估為18.2萬元。 若依照四人家庭估算，因為每人基本生活費提高7千元、4人合計為2.8萬元，若適用稅率為5％，明年5月報稅時即可省稅1,400元，假設適用稅率為12％，則可省稅3,360元。 (工商 ) #基本生活費 #財政部 #可支配所得 #中位數 #基本生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 基本生活費有望調至18.2萬元 1家4口省稅逾3千 18:112020/08/14 財經 改善硬體 新北環狀線運量提升 04:102020/08/14 地方新聞 經濟活動恢復 亞股震盪向上 04:102020/08/14 投資理財 統一發票加開獎項 中獎機會多出近百萬個 15:572020/08/14 財經 陸港觀盤－疫情疑慮再起 無礙A股震盪走高 04:102020/08/14 全球財經 王瑞玲性生活銳減1月2次提離婚 看尪處方箋才知她錯了 08:472020/08/14 娛樂 培養軟實力 小學生選修新住民語 04:102020/08/14 地方新聞 擴大租金補貼計畫 近千戶受惠 04:102020/08/14 地方新聞 從漢字看漢朝人吃的米 09:002020/08/14 歷史 新余全市小學 濺起夏日水花 04:102020/08/14 兩岸新聞 財經熱門新聞 北京沒有狂買美農產品！川普不敢吭聲 專家揭真相 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 愛立信拿到第100份5G合約 超越華為 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。