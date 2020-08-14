關詩敏睽違4年推出新專輯《MASTERPIECE》，新歌〈別再問我怎麼辦〉加碼推出舞蹈版MV，關詩敏展現高超舞技，但卻自白：「不知有沒有人相信，但我此生真的還沒clubbing過耶！」她把跳舞當成運動，拍攝前還花60個小時上課練舞。此外，她在MV裡自我突破，嘗試帥氣的黑女風格，在劇中疑似幹掉渣男、大力拍桌的畫面令她身邊的姊妹們相當擔心，怕關詩敏因此嚇到異性，日後成了男性拒絕戶；她聽聞後大笑說：「我期待突破、渴望代表作，這次演出很過癮！我給自己打85分。」

〈別再問我怎麼辦〉曲風呈現對於戀情變調後的壓抑、不屑與釋放，其中一句歌詞「不想為了你委屈自己」被視為解渣咒語。關詩敏被問到是否遇過渣男？她表示或許磁場不合的人在最初就會自然被排除，再加上自己戀愛經驗很少，從沒直擊過渣男，但從小到大卻看過很多渣男、不倫、劈腿等誇張案例，也因此對於感情這件事，「會憧憬、幻想美麗的愛情，但也多少害怕、很難去相信，會覺得再好的感情也很難長久」。

關詩敏日前拍攝新歌MV。（亞神音樂提供）

(中時 )