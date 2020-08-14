鵬管處與在地攝影師合作盤點14個拍照打卡點推出《大鵬灣旅遊美拍攻略》，還貼心標誌「最佳拍照點」服務遊客。（謝佳潾攝）

鵬管處與在地攝影師合作盤點14個拍照打卡點推出《大鵬灣旅遊美拍攻略》，還貼心標誌「最佳拍照點」服務遊客。（謝佳潾攝）

鵬管處與在地攝影師合作盤點14個拍照打卡點推出《大鵬灣旅遊美拍攻略》，還貼心標誌「最佳拍照點」服務遊客。（謝佳潾攝）

鵬管處與在地攝影師合作盤點14個拍照打卡點推出《大鵬灣旅遊美拍攻略》，周邊商家直讚，終於可向遊客好好介紹大鵬灣。（謝佳潾攝）

鵬管處與在地攝影師合作盤點14個拍照打卡點推出《大鵬灣旅遊美拍攻略》，周邊商家直讚，終於可向遊客好好介紹大鵬灣。（謝佳潾攝）

大鵬灣自與BOT業者「分手」後，發展反而令人更有感，鵬管處除蓋濱灣之星（小巨蛋）成功吸引人潮外，還與在地攝影師合作盤點14個拍照打卡點推出《大鵬灣旅遊美拍攻略》，周邊商家直讚，終於可向遊客好好介紹大鵬灣。

今年6月間，鵬管處首印5000份《大鵬灣旅遊美拍攻略》，簡單的摺頁秀出大鵬灣內不平凡的美，14個拍照景點看似普通，但在網紅的呈現下卻美不勝收，遊客見狀紛紛向志工索取攻略，都想依循美拍地圖當網美，而因詢問度太高，目前攻略將進行二印。

鵬管處指出，大鵬灣真的很大，大到有人問「大鵬灣有什麼好玩的」時，鮮少有人可以具體回答出，漸漸地就令人誤會大鵬灣不好玩，但事實非如此，大鵬灣的美景不輸人，只是需要有人帶路，所以特地與在地攝影師合作，以在地人的角度重新向大家介紹大鵬灣。

而因近年風行拍照打卡，鵬管處在盤點出14個景點後，貼心標誌「最佳拍照點」服務遊客，鵬管處說，攻略推出後不久，別說假日，光是平日傍晚就能見到民眾站在點上拍照，大鵬灣人氣為此增加不少。

「終於有東西可以介紹了！」美拍攻略不僅遊客有感，大鵬灣的周邊商家更是受惠不少，身兼借問站的味益食品說，這攻略代表大鵬灣轉型中，它除展現觀光量能，更讓業者能有自信地向遊客介紹大鵬灣。

(中時 )