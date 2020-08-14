「漫畫才子」蕭言中，獲第11屆金漫獎特別貢獻獎。（本報資料照片）

漫畫家蕭言中的漫畫作品《童話短路》、《笨賊一籮筐》、《腦筋急轉彎》等，是許多不同年代人的共同回憶，但他不只以幽默漫畫聞名，更跨足多領域，擔任過舞台劇導演、歌手，還做過旅遊節目主持人，人稱「漫畫才子」。近年則結合武術和禪學，自創「指劍畫派」，筆觸看似簡單，背後蘊含數十年的漫畫創作能量，獲得第11屆金漫獎特別貢獻獎。

文化部14日發布新聞稿，揭曉第11屆金漫獎入圍名單。本屆金漫獎除了既有的漫畫新人獎、跨域應用獎、漫畫編輯獎，首度打破過往獎項的漫畫分類限制，整合單元漫畫獎、兒童漫畫獎、少年漫畫獎、少女漫畫獎和青年漫畫獎，改為頒發「年度漫畫獎」，今年共有15部漫畫作品入圍年度漫畫獎。

文化部表示，本屆金漫獎調整獎項並提高獎額及獎金，「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者1名，並將自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，總體獎額增加1名，總獎金達245萬，首度突破200萬元。得獎名單將於9月28日頒獎典禮現場公布。

在年度漫畫獎部分，評審團表示，如何以全新思維審視百花齊放的台灣漫畫，又要兼顧作品的深度與廣度，是評選過程的挑戰，最終選入的作品，劇本情感豐沛細膩，分鏡脫俗有新意，畫面表現原創性高且富有野心，且所有要素都能統整得宜，能開展創作者與讀者的新視野。

評審團表示，本屆漫畫新人獎入圍作品，以「未來潛力」與「對於漫畫的實驗性」作為擇選標準。跨域應用獎的參賽作品，讓故事有伸展與蔓生的空間。漫畫編輯獎評選則側重編輯於選書、企畫、溝通和整體結構掌握等功力。評審也認為，在數位出版的趨勢下，網站規劃管理也應可視作編輯功力的展現，期望未來獎勵辦法能適合更多樣的編輯型態。

第11屆金漫獎計有193件作品報名，比去年成長74％，經初審和複審，共有24件作品入圍。「金漫獎網路人氣獎」票選活動將於近期開跑，投票支持的粉絲，有機會抽中價值500元的圖書禮券。

各獎項入圍名單如下：

年度漫畫獎入圍者：

61Chi《城市裡，有時候》、陳沛珛《暫時先這樣》、阮光民《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》、張季雅《異人茶跡3：艋舺租屋騷動》、NOBI璋《時渦》、LONLON《再見信天翁》、日安焦慮等多人合著的《夜長夢多》、星期一回收日《九命人 溺光》、HOM（鴻）《大城小事4》和《大城小事5》、常勝《九命人 時之輪迴》、致怡＋ZEI＋《九命人 家庭訪問》、T.K章世炘《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》、雷《此岸．彼岸》、張放之《怪獸來我家》、ROCKAT搖滾貓《無名歌（第二集）》。

漫畫新人獎入圍者：

有小峱峱的《守娘（上）》、NIN的《失重（第一集）》，以及龔韻雯的《成千上萬、其他的小黑》。

跨域應用獎入圍者：

《用九柑仔店》電視劇、「陰間條例x冥戰錄」舞台劇，以及冥戰錄的遊戲、虛擬角色等應用。

漫畫編輯獎入圍者：

《夜長夢多》編輯黃珮珊、《波音漫畫誌》編輯劉倩帆和房瑞儀，以及《OT相談室》編輯張書維。

(中時 )