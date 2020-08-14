阿里山眠月線過去有祕境的美稱，近年來因獨特的舊鐵道遺跡、自然優美的林相而成為熱門的登山路線，嘉義林管處為解決遊客集中所造成的環境問題等，遊客進入眠月線皆需經過申請，一葉蘭自然保留區每日核准500人，9月1日起將嚴格取締未申請民眾並開罰。

嘉義林管處日前邀警政、消防及相關機關與民間登山社團、公司召開座談會，討論眠月線減少環境衝擊及登山安全的因應對策，會中達成嚴格取締非法進入保留區、再次精算宿營量、持續觀察環境維護成效，期盼民眾能安全地親近自然，也能維持山林原有清淨樣貌。

因眠月線部份路段要通過「臺灣一葉蘭自然保留區」，嘉義林管處強調，進入臺灣一葉蘭自然保留區應依法申請，也不能有亂丟垃圾、塗鴉、生火等破壞環境行為，因已宣導半年以上，今年9月1日起針對違反文資法未依規定申請逕行進入自然保留區可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

嘉義林管處原有意調降臺灣一葉蘭自然保留區每日核准500人的總量管制人數，考慮受疫情影響，國旅需求增加，且已定期清理沿線環境並設置大型貓坑，因此決定視環境改善效果及評估該區最適宿營容量後再決定。

(中時 )