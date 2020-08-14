蔡明亮下半年持續忙碌，計畫年底要去巴黎辦展。（資料照）

蔡明亮新片《日子》再傳捷報，繼柏林影展擒泰迪熊評審團獎後，13日又入選今年紐約電影節，巧的是，《日子》原訂在今年5月於紐約現代美術館MoMA做北美首映，無奈行程因新冠肺炎疫情取消，這回透過紐約電影節首映，繞了1圈又順利登上紐約的大銀幕，對此蔡明亮有感而發：「每部電影都有它自己的命運。」

蔡明亮與紐約電影節不陌生，至今共5度入圍，但他實際赴影展只有1次，是在2001年，他與李康生帶著作品《你那邊幾點》到林肯中心做放映，蔡明亮回憶說：「那是劇場等級的戲院，我們被安排坐在二樓的包廂，雖然是二樓，但全部的人都看得到，放映完有燈照在我跟小康身上，我們就起立接受大家的鼓掌。」至於《日子》何時在台上映，他預計會落在明年。

蔡明亮也透露今年下半年的計畫，除了兩場宜蘭壯圍沙丘的夜宿活動和展覽，年底還有1個重要的大型活動，就是要去到巴黎龐畢度中心作回顧展，屆時將有他的個人電影回顧展以及《行者》系列展覽，預計連映6周，雖然此計畫有可能因疫情生變，恐延到後年，但他已著手開始忙展覽的事物，並請李康生先排開11月後的所有工作。

(中時 )