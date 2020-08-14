農委會14日下午到嘉義縣舉辦「農民福利百分百」列車巡迴座談，除推廣農民退休儲金、農民職業災害保險、農業保險、農民健康保險等政策外，主委陳吉仲也親自南下聽取農友心聲，希望從根本解決農民問題，針對許多青農反應的缺地問題，陳吉仲回應，目前正在盤點台糖平地造林土地，未來將會釋出部分給農民「農地農用」。

農委會現場先以簡報介紹目前幾項主要的農業政策，包括農民退休儲金、農民職業災害保險、農業保險、農民健康保險精進實耕制度四大主題，因現場多是青農，也特別針對青年農民農業經營準備金方案說明，陳吉仲說，部分人對政策不了解，透過地方座談會，讓民眾可以完整了解方案。

來自嘉縣各鄉鎮的青農提問相當踴躍，針對農業技術、貸款及農保等問題表達看法，其中不少青農都反應農業「缺地、缺工」的問題，甚至直言，台糖土地拿來造林農民卻要跑到山上種植是本末導致的行為，陳吉仲具體回應，農委會目前正在盤點台糖平地造林的土地，約有1萬4000公頃，預計未來可是釋出1萬2000公頃出租給農民，目前則會先請輔導處調查現有閒置土地讓農民使用；至於農地缺工問題，勞動部其實已批准農業移工，但因疫情關係無法順利來台。

陳吉仲會後表示，期待未來能在嘉義縣舉辦定期座談會，針對主題性議題討論，翁章梁樂見其成說，在上任沒多久，未來進一步規畫主題性座談會，更能在會中聚焦問題，解決大家心中的困惑，藉由座談會面對面溝通，更能穩住青壯農從農意願，真正幫他們解決問題。

(中時 )