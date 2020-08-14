明天（15日）就是資深藝人羅霈穎的告別式，好友于美人強忍悲痛，一手操辦好姐妹後事。看似沒有交集的兩人，最後能成為好姐妹的原因就是于美人在2013年離婚的時候，人生陷入低潮，羅霈穎就像她人生的一盞明燈，一路陪伴、一路支持著她，這也讓于相當感動。《中時新聞網》也整理出，兩人在節目「康熙來了」的友情經典回顧。

羅姐心願「瘋狂玩到死」康熙暢聊夜店私生活

主持人蔡康永就問羅姐，你的好友曾私下跟你求救過為何會單身嗎？性格直爽的羅也說「有啊！我還會直接糾正她不對的地方」此話一出，讓在場的來賓瞬間驚呼，而羅接著說，她的髮型真的要改進，女人頭髮短，其實就像女強人，但…有誰會喜歡女強人呢？除了現場直接糾正好友髮型外，羅更是提到于美人每次拜託人家時，都不會用撒嬌的口吻，關於這點，羅霈穎也傷透腦筋，不過羅也會傳授一些較有女人味的方法給好姐妹。

羅霈穎和好友于美人上節目「康熙來了」。（圖/康熙來了）

自從于美人恢復單身後，身為好友的羅霈穎，時不時就幫她物色新對象，羅指出，曾經有位對于美人印象還不錯的男生就說「美人什麼都好，唯一的缺點就是太瘦了」聽到這句話，蔡康永直接現場吐槽，所以就是要一個長者，然後是胖的是不是？羅霈穎瞬間神回覆「嗯！」沒想到讓所有來賓瘋狂大笑。

兩人的好交情從談話中就可知道有多好。（圖/康熙來了）

想把好友改造穿著的羅姐，有次還特地帶好姐妹一起去買鞋，羅表示，于美人永遠都穿平底鞋，一穿到高跟鞋，就覺得不舒服不能走，接著羅開始講「她是個很懶惰的人，而且她以前比較胖，噸位也比較大」小Ｓ直嗆，妳真的很愛講她壞話耶，讓羅霈穎秒露出無辜臉，可見兩人的好交情，不管怎麼相互吐槽開玩笑，都不受任何影響。

(中時新聞網)