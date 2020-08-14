老翁行兇過程全被錄下(影片源自Youtube)

戰鬥民族不好惹，一名住在俄羅斯莫斯科的男子，日前清晨在家中睡覺時，被公寓的修繕工人吵醒，氣壞的男子拿出斧頭，狂砍這名倒楣的工人，男子犯下殺人案後，還一派輕鬆走到外面點了一支菸，而他冷血的犯案過程，也被公寓監視器拍下。

64歲的兇手亞歷山大（Alexander Chernyshov），本月9日的清晨大約6點多，還在睡覺的他被一陣吵雜聲吵醒，亞歷山大起床查看，原來是公寓電梯在施工，他詢問電梯工人施工原因，兩人交談了幾句話，但工程仍繼續並沒有停下來。

沒多久施工結束後，電梯工人走到外面稍作休息，接著又返回公寓裡牽著腳踏車正要離開公寓，隨即就被拿斧頭的亞歷山大攻擊，他朝工人上半身一陣瘋狂亂砍，導致對方全身是血的倒在公寓門口，接著冷靜的走到外面抽菸，來回踱步似乎在思考下一步該怎麼辦。根據了解，亞歷山大因為不滿對方施工太吵，且勸說無用，所以暴怒拿斧頭將工人砍死。

當地警方表示，亞歷山大已經退休沒在工作，生活靠領取老人年金度日，當天因為噪音引起殺機，全案也依殺人罪起訴。

(中時新聞網)