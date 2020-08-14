台新金控集團已宣布欲將保德信人壽納入旗下的購併計畫，中華信評評估認為，不僅買方的台新金控及其主要子公司的評等不受衝擊，賣方的保德信人壽也可望擺脫不確定情況，把保德信人壽評等展望在2020/05/13記註的「發展中」，今（14）日調整為「正向」，「twA」評等亦獲確認，以反映該公司在此項收購案一旦完成後可能獲得的潛在集團支持。

中華信評認為，一旦此項收購案得以實現，保德信人壽將成為台新金控集團中具策略重要性的成員，保德信人壽應能獲得來自台新金控集團的隱性支持，就這一點來看，該公司的信用品質應能在完成收購後獲得提升。

對於此宗購併案，中華信評分析雙方的優勢：台新金控集團在消費金融與財富管理方面，擁有令人滿意的市場能見度；未來保德信以壽險子公司身份參與集團，對於國內競爭激烈的金融服務業拓展版圖之業務策略，高度相符。

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