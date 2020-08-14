聯合再生能源（3576）公告上半年財報，2020年第二季合併營收為32.93億元，季增10.25％。台灣今年大型太陽能電站陸續動工，帶動整體模組需求成長，台灣產能稼動率維持在高水位，模組及系統毛利率持續增長，第二季毛損為1.58億元，相較第一季減少43.9％。公司積極控管營業費用，營業費用相較第一季減少10.2％，稅後淨損為6.4億元，相較上一季減少10％，較去年同期減少30.1％，第二季每股虧損為0.24元。

展望今年，台灣積極推動「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，聯合再生能源目前處於產能滿載狀況，公司將積極在台灣擴展產能，因應未來訂單需求。不僅國內市場需求強勁，海外市場亦需求回溫，模組營收比重增長，毛利率可持續提升。

系統電站部分，海外電站將於下半年陸續出售，有望注入額外獲利。台灣部分，第四季南部大型地面型案場預計可獲得施工許可，明年初動工。另外，聯合再生已申請能源局的能專計畫，開發高效率雙面N型太陽能產品，轉換效率可達24%，大幅降低設備成本，以輕量化、高效能產品，提升競爭力，掌握並佈局關鍵設備技術。

(工商 )