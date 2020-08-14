30萬元可以給經濟弱勢者最後的尊嚴與安心。南山人壽14日表示，與屏東縣政府合作，並結合南山人壽慈善基金會捐贈400萬元保費，讓屏東縣新增逾1.6萬名符合條件的低收入戶及身心障礙民眾，可擁有團體微型保單的保障，加上先前已納保的3,400人，共有1.9萬名屏東縣民可擁有30萬元保額。

微型保單即金管會主委黃天牧在保險局長任內推動的「普惠金融」措施，當初是看到一位台中回收舊衣的單親媽媽，其女兒不慎墜樓身故，但家中連最後的喪葬費用都籌措不出來，所以推動這種保費極便宜、有30萬元身故或失能保額的保單。

據壽險公會統計，到今年7月，整體壽險業已承保近30.8萬名經濟弱勢或身心障礙者的微型保單，提供1,024.6億元的保障；不少壽險公司都是結合自家慈善基金會，由基金會捐保費，壽險公司出保單提供保障，讓經濟弱勢者能有最起碼的保障，在發生不幸時，能有最後一哩路的資金，也讓遺族的經濟不至於受影響，甚至可以有一定經濟補貼。

南山人壽表示，不少熱心業務人員在作義工時，也會協助這些經濟弱勢家庭投保微型保單，至少有最起碼的保障，如先前有位經濟不寬裕的老先生在田裡捉田鼠時不幸意外身故，老先生的兒子一時間被喪葬費用及孩子的學費壓得喘不過氣，直到業務人員得知老先生過世，送上微型保單的理賠金，才暫時紓解了這家庭的困難。

南山人壽已與基隆市府與屏東縣政府合作，由地方政府提供經濟弱勢家庭或身心障礙者名單，再由南山人壽結合公益方式，提供團體微型保單的保障。

南山人壽表示，先前已長期與屏東縣政府合作，透過微型保單提供意外身故及意外失能保障，從2016年起累計有3,388名屏東縣經濟弱勢民眾投保，可在社會扶助網之外再多架設一層保險保障；今年則是擴大對屏東縣內逾9千人的低收入戶提供保障，並新增身心障礙者逾7千人，合計共有1.9萬名屏東縣民眾獲得相關保險保障。

投保南山人壽團體微型保險，若在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定獲得最高新台幣30萬元的保險金，以因應急難事故。

(工商 )