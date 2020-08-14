嘉義市長黃敏惠稱讚營養師走入社區服務。（嘉義市政府提供）

88歲的詹秋香畫出記憶中的美食圖畫。（嘉義市政府提供）

嘉義市65歲以上樂齡族有4萬多人，吃得好才能活得好，營養師陳冠臻說，營養攝取不均衡會導致年長者失能退化，要維持足夠的熱量，充足的蛋白質及水分，可少量多餐，搭配適度運動，保持動能活力。

陳冠臻說，長者的飲食需掌握「三好一巧」，吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，依個人體格、食欲、食量、活動力、生活作息調整飲食習慣，可以少量多餐，餐間補充牛奶、豆漿，蛋白質攝取足夠以減少肌肉流失，1天至少吃1顆蛋，不要因為上廁所不方便而不喝水，1天至少喝1500CC水。

市長黃敏惠表示，營養師走入社區教銀髮族吃出健康好活力，看到平均75歲的阿嬤仍活力十足，很高興，市府致力打造嘉義市成為高齡友善的健康城市，設置社區營養推廣中心，有專業營養師免費提供諮詢，大家要多多利用，用飲食保健，維持好體力就會有動力，活力飽滿。

市衛生局長張耀懋說，嘉義市65歲以上老者約有4萬2000人，占15.86％，長者因牙口退化、慢性病等問題而沒有食欲，市府辦理「記憶中的味道」營養課程，讓長輩畫出美食，營養師用這些圖指導長輩認識飲食養生。

88歲詹秋香女士參加營養課程，畫出首次下廚做的清蒸魚及宜蘭老家的名產膽肝，做菜找到快樂；李基得阿公畫出辦桌菜，懷念當總舖師的父親；侯玉釵女士畫自己第一次做紅燒五柳枝魚，想起童年住鄉下時神明生日大拜拜的熱鬧情景；營養師用這些畫教他們再加、減哪些食材、佐料，就能吃得健康。

(中時 )