高雄市長補選進入最後關頭，將於明天投票。前高雄市長韓國瑜將出席為李眉蓁站台造勢，可望吸引大批韓粉。現場一度下起大雨，有支持者卻撐著傘都沒有離開，甚至有韓粉說「在等一個人」。

李眉蓁的「選前之夜」大造勢，將在高雄夢時代旁台糖物流園區空地登場，前總統馬英九、黨主席江啟臣等國民黨大咖將現身站台，韓國瑜也將到場，吸引大批韓粉前來捧場。

造勢現場一度下起了大雨，大批支持者撐著傘、穿著雨衣，都沒有離開。有網友貼出大家冒雨相挺照表示，風雨這麼大，你們在等誰？韓粉高喊，「風雨生信心」、「不要再下雨了，拜託，天公伯。」

其他韓粉紛紛留言表示，「韓家軍們齊心歸來，一心就等韓一人。」、「韓市長，不要想太多，做該做的事，盡心就好，我們永挺！沒懷疑過，期望天佑國民黨，讓人民有個希望！」、「給我韓國瑜...啊！」、「風雨生信心，韓國瑜加油！李眉蓁凍蒜！大家辛苦了」、「等一個人。」

(中時新聞網)