高雄市長補選明（15）日進行投票，韓國瑜今(14日)晚確定現身替李眉蓁站台，讓不少韓粉相當期待。不過，資深媒體人黃暐瀚表示，韓出來可能會產生三個效果，這讓他不是很贊同韓出面，但他分析之後也發現，韓國瑜看的不是選舉得失，而是要爭一個做人的道理。

黃暐瀚在臉書上表示，他是反對韓國瑜出來站台的，並給指反對的理由，是因為韓國瑜站台，只會產生三個效果：

1 .投票率提高

2 .陳其邁和李眉蓁各自增加選票

3 .韓國瑜受傷

黃暐瀚指出，韓國瑜的「現身」，無疑會拉高這場選舉的全國關注度，並把選情在這最後一晚瞬間炒熱，並讓很多原本不想投票的「韓粉」、「英粉」都突然回魂，買高鐵票衝回高雄，拉高投票率。

黃暐瀚分析，因為投票率拉高，李眉蓁的「三成得票率門檻」跟陳其邁的「74萬票低標」，都間接變得更有機會達到，因此韓國瑜等於是犧牲自己一個人，成就「同志」李眉蓁與「老友」陳其邁。

黃暐瀚感嘆，「唯一受傷的，只有韓國瑜。」並指出，韓國瑜還沒出現，網軍就已經開始出擊攻擊他，韓國瑜幫了朋友，卻讓自己受傷，而且其實也改變不了選舉結果，何必呢？繼續神隱在家，不是輕鬆多了？

但韓國瑜想的卻是，當初他到高雄參選，李眉蓁與她的父親，曾經幫過韓國瑜，看著同黨的同志，現在需要他出來幫忙，明知道出來會受傷，韓國瑜卻兩肋插刀、義無反顧。最後黃暐瀚也說，他領悟到他與韓國瑜看的不同，他看的是「選舉得失」，韓爭的是「做人道理」。選舉的勝敗，並不是一切，這是韓國瑜的選擇。

網友們也回應，「如果是這樣的選擇，真的令人尊敬」、「尊敬韓，禮敬韓，更佩服韓」、「同意，他捨棄了名利而選擇了道義，突然想到了割肉餵鷹的故事」。

(中時新聞網)