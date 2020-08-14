壽豐鄉荖溪溪水豐沛清澈，九河川局規劃營造荖溪成魅力河段，與當地社區協會認養管養生態環境。（九河局提供／王志偉花蓮傳真）

九河局長謝明昌與社區朋友騎乘單車遊覽壽豐鄉荖溪風光。（九河局提供／王志偉花蓮傳真）

九河局改善荖溪整體環境，串聯防汛及週邊知名景點，建構遊憩動線。（九河局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉又多一個旅遊新據點！壽豐鄉荖溪溪水豐沛清澈，水利署第九河川局規劃營造荖溪成魅力河段，除了改善荖溪整體環境，並串聯防汛及週邊知名景點建構成自行車道系統，融入當地文化特色，今獲３個社區協會認養，未來將與熱心志工朋友合作共同維護水岸土地及環境。

水利署第九河川局營造荖溪魅力河段已於今年完竣，並與共和社區發展協會、東華大學同仁安居住宅社區及花蓮縣日光飛行協會，分別認養河川上中下游三段，今天下午舉辦「荖溪堤防認養簽署會暨走讀荖溪」，由行政院東部聯合服務中心、立委傅崑萁服務處、縣府、壽豐鄉公所共同完成認養簽署儀式。

荖溪位於花蓮縣壽豐鄉，流域水質清澈、動植物生態資源豐富且景觀秀麗，是花蓮居民旅遊休憩之重要去處，九河局藉改善荖溪整體環境，串聯防汛及週邊知名景點，包括立川魚場、理想大地、雲山水、壽豐自行車道系統等遊憩動線，並導入當地文化特色，將荖溪打造花蓮魅力河川。

九河局長謝明昌表示，透過公私協力及民眾參與的方式，積極推廣在地社區認養河川環境，並透過自行車騎乘及解說活動認識溪流生態，增進在地社區居民對荖溪生態環境的瞭解與維護河川樣貌。後續將號召更多熱心的志工投入維護水岸土地環境，為河川水岸盡心力。

(中時 )