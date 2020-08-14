受到新冠肺炎疫情衝擊，大洋-KY第二季合併營收10.8億元，年減30％，稅後虧損0.9億元，每股虧損0.46元，但相較上季虧損幅度0.65元已有收斂；累計上半年營收19.66億元，年減40.9％，稅後虧損2.17億元，每股虧損1.11元。

大洋-KY指出，第二季虧損已逐漸收斂，營運有望逐步正軌，大洋-KY七月合併營收3.39億元，年減幅度亦相對收斂至15.6%，較之上半年每月衰退幅度動轍2-3成情況，顯現消費力逐月回溫。

大洋-KY指出，疫情期間成立「無界零售業務部」，統合各門店執行線上零售，在短短四個月內，大幅提升各店後台服務、訂單處理、揀貨及線上運作能力，武漢中山店利用抖音、卡卡歐巴平台單日線上銷售不斷刷新紀錄，線上銷售業績在五月占集團業績12%，六月達17%。

而為與專櫃廠商共度難關，大洋-KY堅持按合同期限付款，停業期間為廠商免租減費，復工後根據業務情況為廠商免保底、減租金、減費用，共減免超過人民幣1億元，讓大部分廠商度過難關，並保證各門店能保持基本品牌架構。

此外，各個門店充分利用各地政府優惠政策， 其中南京一店取得人民幣85萬元補助，武漢三個門店五、六月利用政府消費券美團點評銷售人民幣4,743萬元，獲得政府補貼約人民幣1,422萬元。

而響應政府發展地攤經濟號召，大洋-KY旗下8個門店在廣場上搭台擺攤，增加銷售業績，並引進具有地方特色的小吃、工藝品及配飾等，重慶店更引進汽車展銷；而為強化實體店面品牌，更陸續引進中國火鍋品牌海底撈，包括武漢中山店、福州二店海底撈已經進駐，平均有近一成的人流引進；而南京一店、福州一店、衡陽店、十堰店也趁勢引進海底撈作為體驗業態的領頭羊。

(工商 )