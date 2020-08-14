63歲陳姓男子14日下午4時許，於新莊區化成路二樓住家陽台外整清理環境時，不慎碰觸到屋簷電線，慘遭電擊後昏迷於屋簷，警方獲報後，協調台電人員先行斷電，隨後將已無呼吸心跳的陳男送往衛福部台北醫院救治，目前陳男狀況並不樂觀，警方後續將釐清案情。

(中時 )