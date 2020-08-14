新莊男打掃陽台不慎觸電 命危卡屋簷緊急搶救 18:332020/08/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊男陽台打掃不慎觸電命危卡屋簷搶救中（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 63歲陳姓男子14日下午4時許，於新莊區化成路二樓住家陽台外整清理環境時，不慎碰觸到屋簷電線，慘遭電擊後昏迷於屋簷，警方獲報後，協調台電人員先行斷電，隨後將已無呼吸心跳的陳男送往衛福部台北醫院救治，目前陳男狀況並不樂觀，警方後續將釐清案情。 (中時 ) #屋簷 #警方 #陽台 #新莊 #衛福部 也許您會感興趣 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花「怕說了看不見媽」 狼舅公下場揭曉 - 社會 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 - 社會 潑漆李登輝肖像 鄭惠中昔領低收入住豪宅落淚吐主因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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