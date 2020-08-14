受疫情影響，朱宗慶打擊樂團雖然接連取消三月和五月的年度公演、六、七月TIPSC台北國際打擊樂夏令營、海外巡演等活動規劃，但「豆莢寶寶兒童音樂會」將如期舉辦。2020年的豆莢寶寶兒童音樂會《Bling Bling大冒險》，以打擊樂為媒介，激發大、小朋友敲敲打打的本能，15日於台北城市舞台首演。

在全球疫情嚴峻的此時，台灣的藝術工作者和觀眾卻能夠共享表演藝術的珍貴時光，朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示：「能夠站上舞台演出，與觀眾們面對面分享音樂，實在是非常幸福的事，格外地感恩與珍惜！」

「豆莢寶寶兒童音樂會」《Bling Bling大冒險》不只是吸引孩子目光的樂器演奏，更融入帶動唱跳和戲劇、聲光元素。作曲家也特別為今年的音樂會創作全新主題曲〈冒險GoGoGo〉，呼應了世局氣氛，也代表著樂團希望藉由音樂藝術，為自己和他人注入勇往直前的力量。

其他曲目包括〈颶風珊迪〉、〈沙漠風暴〉、〈超音速露西號〉、〈搖滾森林大進擊〉、〈Cabasa狂想曲〉、〈在黑夜綻放的煙火〉、〈月光派對〉、〈奇幻玩具箱〉等曲目，特色十足、充滿魅力。

累積超過30年兒童音樂會製作經驗的朱宗慶打擊樂團，推出親子類品牌節目「豆莢寶寶兒童音樂會」，每年平均於海內外巡演超過40場，更成為樂團與許多愛樂家庭的年度盛會。然而2020年上半年受疫情影響，藝文演出與活動接連取消，前景不明。樂團除了視疫情發展滾動式更新計畫，仍然持續排練籌辦。

朱宗慶也表示，樂團也將防疫為重、安全至上的原則納入兒童音樂會演出內容和進行方式的考量，進行必要的規劃與安排，並且將持續在演出現場落實防疫相關措施。

「豆莢寶寶兒童音樂會」《Bling Bling大冒險》15日於台北城市舞台首演後，至11月14日將於全台10縣市共演出30場。

(中時 )