為了改善空氣污染，環保署在2019年修正大型柴油車汰舊換新補助辦法，最高可補助65萬元，2019年共補助了8430輛一至三期大型柴油車汰換，今年也持續推動補助方案，但受到新冠肺炎疫情影響，各階層經濟遭受打擊，有車主反映營收銳減，環保署今天修正汰舊換新補助辦法，就算明年汰舊換新，一樣可以補助65萬元。

此次修正的重點包括延長報廢舊車後再換購新車的期程，只要完成一至三期大型柴油車回收及報廢後，並於今年1月1日後購買中古車或新車，由原本6個月延長至1年，並將補助金額較高期間延長至110年12月10日，減輕車主購車壓力。

補助辦法的精神是淘汰使用中之大型柴油車而改善空氣品質，新增車輛若屬停駛、註銷、吊銷或繳銷狀態無法申請補助的規定。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，今年目標要達到6000輛汰舊換新、而明年則希望達到4000輛汰舊換新，也因為明年維持今年的補助標準，預算擴增1.6億元。

(中時 )