瘋迷全球的《2K Sports》籃球系列遊戲，介面是由出身於高雄的許雅涵設計而成。（許雅涵提供／洪浩軒高雄傳真）

瘋迷全球的《2K Sports》籃球系列遊戲，在各大遊戲平台搶手暢銷，但許多人不知道，這款遊戲的介面是由出身於高雄的許雅涵設計而成，從小對繪畫及藝術創作抱持滿滿熱忱她，將興趣與專業結合，設計出熱銷全球的遊戲，成為遊戲界的台灣之光。

許雅涵出生於純樸的鄉村，雖然接觸的多媒體和文藝宣傳不多，但從小就對繪畫及藝術創作充滿興趣，7歲就開始創作繪本，就學期間更是從未缺席過任何校內的才藝競賽。雖然在世俗的觀念下，人們總是認為要將興趣和生計相提並論並不容易，但對她而言，將興趣融入生活，是最幸福的一件事。而這也是她不斷追求的目標，更是從未放棄過的夢想。

許雅涵如願考上國立交通大學科技管理研究所，畢業後，她一場校內就業博覽會得知動畫特效專業，當畢業生們紛紛湧進高科技公司展區，她卻將目光投向「舊金山藝術大學」。許雅涵在現場看到絢麗的特效呈現在好萊屋場景中，各種3D模型更是廣泛地應用於影視、遊戲、醫學和建築，完全與她想將興趣結合專業的目標吻合，也是她嚮往的職業生涯。也從那時開始，許雅涵放下以往所學，將自己化整為零重新出發，踏上美國學習動畫特效。

許雅涵終於在自己所愛的領域取得機會進修，為了不讓在台灣的家人朋友失望，她在專業領域不斷勤奮學習。在美國花了3年的時間，完成了動畫與視覺特效的藝術碩士學位，畢業後更是得到校方推薦，成功面試進入2K Games 旗下遊戲製作公司 Visual Concepts的遊戲介面部門。

許雅涵目前在公司主要負責遊戲介面美術製作，包含介面設計、3D建模、測試遊戲及除錯，參與過《2K Sports》籃球系列的《NBA 2K19》及《NBA 2K20》等作品，目前更積極投入研發新遊戲，預計將於PlayStation5和XBOX Series X等全新次世代主機上推出。

許雅涵表示，藝術也可以很專業，在追求藝術夢想的同時，她很在意職場上的難以取代性，當擁有了一項令自己熱衷的事物，就得試著讓它發揮更多的附加價值，並成為難以取代的人才。專業技能是所有願意投入時間精力的人都能擁有的，但「興趣」是個人特質，除了有無法被複製的性質以外，更是激勵自己邁入專業的最大原動力。

(中時 )