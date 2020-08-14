2020新北市永和仲夏夜之夢壓軸場活動「民歌有藝思–校園民歌演唱會」將於15日晚間7時在新北市永和仁愛公園登場，由民歌手演唱經典雋永的校園民歌，帶領民眾一起藉由歌聲進入時光隧道，重溫往日美好。歌手邀請到施孝榮、南方二重唱、殷正洋、王瑞瑜及金智娟一起分享民歌純真的美。

活動當天下午4時30分至6時30分，於永和仁愛公園飆舞廣場，規劃仲夏小時光「異國時光」，有足上舞伶-楊立微、非洲特技秀、新住民舞蹈及川劇變臉等，設計了多元文化、互動性高的活動內容，讓大家體驗不同的藝術文化，使藝術更為生活化，提升民眾的參與度。

不僅如此，還有打卡送限量好禮，及異國美式鬆餅限量品嚐，另外特別規劃集章抽好禮活動也將於活動結束後抽出豐富獎品，最大獎為IPhone11，還有其他實用好禮，永和區長陳怡君誠摯邀請大家，一起讓永和更有藝思！

「永和仲夏夜之夢」多年來在立委及議員們的支持下，不僅讓藝術文化渲染永和整個夏天，也持續打造永和為濃郁人文藝術氣質的城市，展現永和多元文化內涵。更多活動詳情請上臉書搜尋《2020新北市永和仲夏夜之夢》查詢或電洽永和區公所29282828分機175。

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