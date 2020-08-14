彰化交流道特定區1422公頃，7成屬都市計畫區農業用地，彰化市長林世賢提出打造700公頃產業專區的構想。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道特定區1422公頃，7成屬都市計畫區農業用地，彰化縣政府5年前就劃定其中6處作為產業發這次通盤檢討，將再增添2處，總面積達到480公頃。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）展區，

彰化交流道特定區1422公頃，7成屬都市計畫區農地，交通便捷黃金地段怎麼解套，備受關注，縣府研擬劃定8處、480公頃作為產業發展區，彰化市長林世賢則提出700公頃打造新科技園區翻轉傳統產業，究竟是想「翻轉」還是「翻案」，哪個版本才更兼具理想與可行性？

重新檢討彰化交流道特定區，被視為彰化發展的重要契機，縣府進行第四次都市計畫通盤檢討進入最後期末報告階段，最主要突破除了將金馬路西側及國道東側約70公頃農業區朝住、商用地規畫，另提出480公頃土地，有條件解編作為工業區。

彰化市長林世賢則另外邀集專家，提出截然不同版本，13日彰化市公所舉辦青年領袖營，副縣長賴清德出席，林世賢當場簡報，指出彰化交流道特定區將規劃700公頃產業專區，解決產業用地不足，以全國最優勢交通路網，西濱風力發電與海底光纖，獲得最強的產業競爭力。

林世賢還強調，規劃團隊結合產、官、學、研，其中100至200公頃區塊優先開發，以區段徵收，由政府投資國科會微型園區，此外將打造世界級表面處理中心，引進航太、電動車、儲能產業，技術升級，產品高值化，形成完整產業鏈，打造新的科技園區，翻轉傳統產業。

「好大理想！」林世賢的幻燈片簡報並列出規劃團隊的成員，讓人驚奇，「是天馬行空？還是有本可據？」

縣府建設處指出，彰化交流道特定區跨越彰化市、花壇、秀水、和美等鄉鎮市，規劃權責在彰化縣政府，沒接獲過有航大或電動車業者表達希望進駐。中央也沒相關輔導計畫。

建設處表示，各界看好特定區，5年前縣府就劃定其中6處以最小規模2公頃，提供整體開發，但土地整合不易，乏人問津，為顧及產業發展，這次增添2處工廠密集已不利農業使用的用地，總面積約480公頃，導入產業機能並修正原有申請解編條件。

(中時 )