林口長庚紀念醫院為提升兒童友善就醫環境，斥資新台幣7百萬元，打造了國內首座在醫院內的戶外共融遊戲場。（院方提供／賴佑維桃園傳真）

國內近年興起「共融」概念，許多公園或遊戲場都朝共融式遊樂設施規畫，讓不同族群及能力的人能融合一起，達到同樂、共融。林口長庚紀念醫院為提升兒童友善就醫環境，斥資新台幣7百萬元，打造了國內首座在醫院內的戶外共融遊戲場，家長們也很高興以後帶小朋友來醫院多了一個放鬆喘息的空間。

林口長庚院長程文俊表示，在「共融」一詞尚未被廣泛應用前，長庚醫院就已經將共融的概念融入在硬體設置及服務規畫中，尤其是提升兒童友善就醫環境這部份，因此去年動工興建戶外共融遊戲場，希望來醫院的小朋友或身心障礙的小朋友，有一起玩耍的遊戲空間，不僅減緩就醫心理壓力，並可透過遊戲增加兒童的社會互動及肢體腦力刺激，促進兒童發展。

醫院戶外共融遊戲場，設置地點在兒童大樓K棟地下2樓中庭，佔地達100坪，鄰近兒童病房及門診區，無障礙出入口位於L棟地下2樓，方便兒童前來使用。遊戲場內設有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤、共融遊戲牆板等遊具，很適合身心障礙跟一般兒童共同玩耍。

醫院為考量病童安全，在開放時間固定安排志工提供陪伴及指導，此外，也會定期進行遊具的檢修及每日的清潔作業。開放時間目前定為每日上午9點至12點，及下午13至16點。

長期致力兒童早期療育推展長庚醫院名譽院長黃美涓表示，當初挑選這些遊具主要是依據兒童階段發展需求，以能增加社會互動以及刺激前庭功能之遊具為主，而前庭的主要功能是在維持身體的姿勢、平衡、協調，良好的前庭功能對兒童的動作平衡、情緒調整及學習都有幫助，所以遊戲場中優先選擇設置有旋轉、擺盪、互動功能的遊具，並留有足夠奔跑的空間，增加小朋友的社會互動機會，這對小朋友的整體發展很有幫助。

(中時 )