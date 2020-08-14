近日有民眾疑惑，持健保卡卻買到「1片9元」的口罩，網曝暗黑真相：你被坑了。（摘自ptt）

疫情指揮中心自六月起推行防疫新生活，解除口罩禁令，開放醫療口罩自由市場，防疫新生活。不過指揮中心也表示，實名制口罩將繼續推行到年底，民眾仍可以到藥局購買1片5元的口罩。但近日卻有民眾持健保卡買到「1片9元」的口罩，網曝暗黑真相：你中話術了。

一位網友在PTT女孩版上發文表示，近日去藥局買口罩，發現旁邊擺了一箱一盒50片裝的黑色口罩，售價480元不禁讓她直呼「好貴」。原PO補充，販售人員聽到她喊貴，還說「以後會更貴喔！」聽完後讓她更焦慮，隨後買了一個信封袋的口罩就離去，決定下次要到衛生所購買。

原PO表示，上次去不同家藥局買口罩，印象中一片也要6元或7元，非特殊色的口罩，也要價一盒價格300元到350元。令她疑惑的是，問其他鄉民，都說其他地方藥局都還是有販售5元的口罩。表示「為什麼我買了兩家都有給健保卡，價格卻高於5元…不然就是賣完了、買不到。我是不是被坑了？」

貼文一出，網友發現端倪，推測原PO中了藥局人員的話術了，實名制的口罩不會那麼貴，紛紛表示「他們都會跟你說有顏色的比較貴」、「政府實名制的可以買9片，一片5元，你是不是買錯了？」、「醫用活性炭本來就貴，活性炭通常會分單片裝」。

網友建議，想買特殊色口罩可以用團購比較便宜，要買便宜的選擇實名制口罩，或用健保快易通app超商預購，「不要當盤子」！若真的藥局多收，可以去檢舉。

(中時新聞網)