台東1名曾姓男子去年陸續認養超過30隻貓狗，事後卻拒絕送養人訪查，也不願提供毛小孩生活照，讓動保人士直覺有異並報警。據悉，警方上門時，曾男認養的貓狗僅剩3隻，其他動物都不知去向，頂樓還有1袋狗屍，涉嫌虐殺犬貓。巧合的是，曾男因另涉詐欺案遭提告，法院判決近日出爐，赫見他已於上月自撞身亡。

據了解，曾男去年透過林姓女友名義，陸續在網路上認養30多隻犬貓，此舉引發敏銳網友起疑，認為年僅20歲的情侶應無經濟能力飼養如此多的寵物；不僅如此，曾男將毛小孩接回家後，就拒絕送養人探視、訪查，也不願提供貓狗生活照，種種可疑跡象讓熱心網友直覺不妙，遂找上動保團體求助，並報警處理。

沒想到，當地警方、里長及防疫所人員前往曾男租屋處查看時，發現屋內僅剩2貓1狗，其他寵物皆不知去向，同時還在其住處頂樓找到1袋狗屍，涉嫌虐殺動物。對此，曾男當時辯稱，領養的貓狗大多走失或自然死亡，一部分送給他人飼養；至於頂樓狗屍，則是他去年6月認養來的，2個月後狗狗往生，便將屍體暫放頂樓。

曾男在法院審理期間因車禍身亡。（圖／翻攝司法院官網）

除涉嫌虐待動物，曾男另涉詐欺案遭起訴；根據判決書，曾男去年10月間向王姓飼主認養4隻小貓，之後帶著喵星人前往動物醫院取得快篩費用估價單，遂向原飼主請求3000元款項，不料他根本沒讓貓咪接受快篩，經質問後還說「小貓已經野放」，讓王姓飼主大為光火，氣得一狀告上法院，提告詐欺。

沒想到，台東地院判決結果日前出爐，涉嫌虐待動物、詐欺的曾男之公訴竟被諭知不受理，原來被告今年7月3日騎車載女友時發生自撞，頭部遭受重創，經搶救2天仍被判定腦死，拔管後宣告不治。由於涉案被告已歿，法院審理後只能依法裁定公訴不受理。

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(中時新聞網)