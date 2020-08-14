18年前台中發生震驚社會的十三姨KTV殺警案，同包廂的鄭性澤被檢警指控開槍殺警被判死刑，就此蹲了14年黑牢，直到2016年全案有了平反的契機，他被釋放後回到苑裡老家幫忙務農，他說，那時看著年邁父母，心頭有千言萬語無法訴說，「進澤米」問世也代表一份盡責的心。

鄭性澤是台灣司法冤獄代表人物之一，2002年他被指控開槍殺警，最高法院2006年判他死刑定讞，但因偵辦過程有刑求等重大瑕疵，冤獄平反協會、監察院均認為此案疑點重重，直到2016年台中高分院裁定開啟再審，並暫時釋放他回家，歷經11次開庭，2017年全案平反，鄭性澤無罪。

鄭性澤來自「苗栗穀倉」苑裡，自他出生以來，父母就是以務農養家，4年前他回到老家，看見8旬父母還在種稻，弟妹都沒人要傳承，於是他決定一邊幫忙父母，一邊等著一次又一次的開庭，直到平反後更專心於農事，他說，以前稻米收割後交給農會，但利潤太薄，所以嘗試自產自銷。

「我排行老大，剛好承接務農工作」鄭性澤說，今年連同親戚的田大約種有6分地，主要以水稻為主，他提到，當初決定自產自銷需要包裝，正好以前在台中魚麗共同廚房工作時，夥伴們替他設計了「可愛的農夫」logo，卻也苦思該為品牌取什麼名。

他說，被關10幾年，家庭關係裡，我沒盡到做兒子的責任，獲釋平反後，為了彌補14年來未盡家庭照顧責任，心裡想「盡心盡力的負責」，正巧名字裡有「澤」，結合起來就取名為「進澤米」，唸起來像「盡責米」，包裝、售價也很簡單，稻米1公斤150元、脆筍1台斤250元。

話鋒一轉，鄭性澤被問到《國民法官法》三讀通過，預計2023年上路，曾經是司法冤大頭的他說，這是新型態的司法改革，當然會期待司法改變，但新法還沒正式上路，現在無法評論，只「期待」在實務與學理之間，司法能有正向的改革。

(中時 )