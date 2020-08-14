美國駐成都總領事館最後微博

最近幾年的美國、大陸既合作又鬥爭，雙方除貿易戰、科技戰外，還透過話語權之爭發動「大外宣」。其中，美國駐成都總領事館被迫關閉，過程軟性訴求，凸顯「大外宣」功夫之深。今(14)日突在微博貼文稱「會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼」，引發大陸網友關注與批判。

該微博稱，自開館以來的每一天，他們都在與中國西南地區的人民一道，推動該地區的快速增長和發展……尋找促進兩國間貿易的機會，分享美國文化，並與中國社會的各個方面建立關係，以增進雙方相互了解。我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼。

最後強調，這是@美國駐成都總領事館的最後一條微博。

不過，大陸網民對美國駐成都總領事館的微博訴求並不買帳，反問大陸「西南地區發展跟你有什麼關係？」；更有人引述「紐約時報坦誠說撤銷成都領館失去了蒐集新疆西藏情報的渠道，自己卻說一直以來與本地人民一起推動地區快速發展！敢情你們推動外國區域發展就是蒐集情報，或者說你們蒐集情報就是推動快速發展啊！」怒批「這不要臉的！好像西南地區的快速增長和發展有它（成都總領事館）半毛錢關係似的！」

美國駐成都總領事館關閉起因於，美國突然單方面要求陸方於7月24日下午4時關閉駐休斯敦總領事館。大陸政府也不甘示弱，24日上午，大陸外交部通知美國駐華使館，陸方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。

(中時新聞網)