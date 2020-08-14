明星奶爸王陽明14日出席啤酒活動，提到工作近況，最新主演的國片《海霧》下個月將上映，他坦承電影拍攝時自己還沒自覺已為人夫、為人父，片中很多危險動作都不靠替身自己上，甚至有場在造浪池拍的戲，即使救生員勸退，他最後還是親自上陣，水底拍攝過程更一度遭遇到危及生命的緊急情況。

因王陽明會潛水、識水性，就挺有自信的下水拍，沒想到造浪池的浪跟海邊的浪不同，共有10種不同浪的設定，水從360度打來，他回憶說：「有幾場戲拍得還蠻危險的，連我的經紀人都嚇到，那時候比較自私，沒有想到老婆（蔡詩芸）小孩、想到這樣做值不值得，也是受蠻多傷，去了醫院很多次，回去被老婆怒罵。」也說經歷那次，才深刻了解自己已經為人父，責任感要更重。

除了《海霧》，王陽明另有1部和馬思純、鍾楚曦等人合演的陸片《蕎麥瘋長》也進入宣傳期，同時他也透露蔡詩芸正在錄歌中，今年底或明年初會發新專輯，還意外爆料說新作品會看到蔡詩芸跟瘦子合作。

至於第二胎進度，王陽明表明自己是想繼續生，希望小孩越多越好，但目前暫無做人計畫，「要看老婆大人怎麼想，而且她又是親餵，會更累。」女兒目前7個月半大，開始會懂得認人，「其實我不知道她在說啥，就會發出類似爸爸、媽媽的聲音，自己聽了就爽。」

(中時 )