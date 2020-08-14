新北市坪林區公所特別在老街設置「假日茶香市集」，邀請超過30攤的坪林當地業者，以好茶、小農、美食、伴手禮等充分展現在地多元特色風貌。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所特別在老街設置「假日茶香市集」，邀請超過30攤的坪林當地業者，以好茶、小農、美食、伴手禮等充分展現在地多元特色風貌。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所特別在老街設置「假日茶香市集」，邀請超過30攤的坪林當地業者，以好茶、小農、美食、伴手禮等充分展現在地多元特色風貌，進行農特產品推廣展售。8月15、16日，區公所仍會於坪林老街舉辦假日茶香市集，邀請民眾把握最後兩天的機會，歡迎全家老少親子同遊。

當中亦有不少攤商為響應區公所的振興活動，提供商品全面78折的超值優惠，還可搭配使用區公所加發的振興加碼券來折抵購物消費，讓前往坪林遊玩的民眾皆大呼買到賺到。

坪林區公所表示，即日起起至9月9日止推出「坪林尚介水 相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」優惠活動。

因假日往來坪林交通容易壅塞，坪林區公所也與新店客運合作，於假日期間增加綠12公車班次，約15分鐘即有1班車從新店捷運站發車到坪林遊客中心，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具。

另為使參觀民眾能更加安心遊逛市集，區公所也特別提醒前來評林遊玩的民眾，應注意維持社交距離，並妥善佩戴口罩，一起持續做好防疫，成為堅實的疫情防火牆。

(中時 )