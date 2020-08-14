前市長韓國瑜確定今(14日)晚將現身選前之夜，替國民黨高雄市長參選人李眉蓁站台，消息曝光後，引發各界討論。資深媒體人陳揮文卻勸韓國瑜「拜託你不要去」，而他今(14日)在廣播節目中也再度表態，「韓國瑜不去站台也要被罵，去也要被罵，結論就是要罵他」。

韓國瑜昨(13日)在臉書證實，選前之夜將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣；他也邀請所有支持他們的好朋友一同到現場，「大家團結一心、一起加油」。

陳揮文在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中提到，「我希望他不要去站台 但他要去是他的決定」，很高興從媒體發現，韓國瑜幕僚有兩邊不同意見，一邊贊成、一邊反對，這是非常好、是進步，讓不同聲音出現。

不過，陳揮文直言，但如果韓國瑜今天沒有出來也會被罵，被罵縮頭烏龜、沒道義、見死不救啊、為何不幫催韓粉票...，也就是「不去站台也要被罵、去站台也要被罵，這就是韓國瑜宿命，結論就是要罵他。」

但是，陳揮文認為，韓國瑜被罷免的票太多，如果是60、70幾萬被罷免去站台還可以，但94萬被罷免的票太多了，而李眉蓁要顧的是藍軍基本盤。

(中時新聞網)