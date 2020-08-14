陸生已超過一學期回不了台灣，各界抨擊與同情聲浪不斷，陸生返台推動組在臉書上發文指出，一群關心陸生返台的台灣人主動寫信給總統蔡英文，直言陸生已淪為台灣防疫犧牲品，並指出陸生是人也是學生，「如今陸生的人權與學權，在赤裸裸的歧視政策下不斷地被犧牲，讓人不禁難過地發問：曾經那個以民主、自由、保障人權和人情味自豪的台灣，還在嗎？」

該封信件以〈台灣朋友給總統府的一封信——台灣還有人情味〉為標題，內文還附上針對陸生無法返台一事，所進行的調查報告。

以下為全文：

致 總統蔡英文：

您好，我們是陸生的台灣朋友、伴侶、老師、同學；我們是關心陸生返台的台灣人。

1月26日起，台灣為了防疫暫緩陸生入境，這6個月來，我們看著陸生們一直在為爭取他們的受教權而努力：他們不停地追問教育部、衛福部、陸委會、行政院，各部門卻只會互踢皮球；在社群平台上，他們每天寫下焦慮而期盼的文字，卻承受仇恨性的攻擊；他們不斷強調著熱愛台灣、會配合防疫，卻始終不被平等看待。

受教權應當對所有學生一視同仁，即使學籍在台灣的陸生要繳納雙倍的學費，但他們和台灣學生一樣，需要在台修業多年才能取得一個完整的學位。遠距教學雖然是一個暫時的補救措施，但長時間下來對於「教」與「學」都造成很多的問題，並非長久之計。我們希望下學期開學前，各大學能回歸正常的教學秩序。如果台灣不能保證陸生的受教權，將會影響台灣高教的聲譽。暑假是最好的返校時機，若拖至開學後，恐對校園秩序帶來更多衝擊。

目前，在境外等待數月的學位生中，所有外籍生、港澳生，甚至未持有居留證的19國／地區的新生都可以入境了，而唯獨所有陸生舊生群體，依舊被擋在門外。

現在，一些每日新增數百病例的國家（如日本、澳洲）都與中低風險地區入境措施相同，只剩中國大陸，指揮中心一直遲遲不明確感染風險等級。

如今，疫情仍然嚴峻的美國、巴西等外籍人士均可透過打工度假、尋職、實習代訓、商務交流等事由入境台灣，而在台學習生活數年、在境外等待半年的陸生，卻依然無法入境。

7月15日衛福部長陳時中表示：「只要境外生入境居家隔離14天都是安全的，開放哪些國家則由教育部規劃。」7月22日，教育部次長宣布開放陸生應屆生返台，盼望已久的陸生終於看到一線希望。可是進入8月，政策卻出現了急轉彎。

8月5日教育部下達公文，同意開放此前未開放之國家／地區的在學學位生來台就學。稍後，教育部次長劉孟奇接受採訪時，竟突然改口說此次開放不包括陸生，並親承是因為兩岸關係的考量。當晚陸委會以「陸方阻撓」和「陸生返台速度緩慢」的理由回應此變動。這樣的理由完全無法令人理解和接受，朝令夕改也讓人質疑決策部門的公信力。

請政府停止對陸生群體的歧視性政策，尊重他們合法的就學權益。陸生是帶著善意來台就讀的普通學生，卻被政治原因阻撓，無疑是給兩岸關係雪上加霜。8月6日，陸委會主委陳明通在內政部委員會上承諾一定會讓陸生回臺就學。請府方兌現承諾，早日給出陸生返台日程，不要再推諉責任、混淆真相、誤導民眾！

疫情之下所有人都是會被病毒攻擊的目標，有人為我們的安全而犧牲了行動自由；在取得對抗疫情的階段性勝利後，卻並非所有人都能享受這勝利的成果。陸生就是台灣防疫的犧牲品。陸生是人也是學生，如今陸生的人權與學權在赤裸裸的歧視政策下不斷地被犧牲，讓人不禁難過地發問——曾經那個以民主、自由、保障人權和人情味自豪的台灣，還在嗎？

一群關心陸生返台的台灣人 敬上

2020年8月14日

(旺報 )