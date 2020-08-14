高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁今晚舉辦選前之夜，前總統馬英九上台致詞時火力全開，炮轟民進黨候選人陳其邁「自稱暖男，但一點也不暖」，他舉例陳其邁用選舉奧步抹黑黃俊英走路工事件，又汙衊他逃漏稅，希望大家用選票證明陳其邁並非暖男。

馬英九直說，「高雄進步的特別慢，這是我們要投李眉蓁的理由」，民進黨處心積慮要把高雄拿回來，兩年前陳其邁敗選後，沒想到立刻高升行政院副院長，動用國家機器要把高雄拿回來，刻意透過各種媒體製造是暖男的形象。

馬英九表示，陳其邁最近講希望翻轉高雄城市發展停滯不前狀況，陳其邁終於承認高雄發展停滯不前，高雄為何有3000億債務？失業這麼高？都是民進黨造成的。

馬英九指出，自己當總統提出自由示範區構想，「六海一空」高雄在裡面，當時陳菊市長也不反對，但在當立委的陳其邁卻反對，讓法案沒有通過，這個法案對人民有利，但敗在陳其邁手上，高雄發展停滯誰造成的？民進黨、陳其邁造成的。

馬英九也重提「黃俊英事件」，當年黃俊英民調領先，未料陳其邁開票前一晚11點開記者會說「抓到了！黃俊英賄選！」大幅度發了3萬通簡訊說黃俊英賄選，把奧步拿出來，害黃俊英以1114票含恨敗選，「用選舉奧步的人，可不可能是暖男？」

馬英九還說，2015年1月，陳其邁公開說馬總統逃漏稅，說他匯款給女兒沒有繳贈與稅，但父母給子女的生活費及教育費不需要繳贈與稅，「雖然當時總統府出來澄清，但他還繼續汙衊我」，當立委還要汙衊別人，這種人還想做高雄市長。

馬英九說，日前李眉蓁希望反貪汙，發起簽切結反貪汙，但為何陳其邁不願意簽？近來立委貪汙、賄選事件頻傳，大家認為政風應該整頓，卻有個市長候選人為何堅持不肯簽，高雄要有清廉政治才能脫胎換骨，看到他自稱暖男，可是一點都不暖。

(中時 )