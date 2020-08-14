竹科產業界與學界關心竹竹苗地區產業發展，14日於台灣科技園區科學工業同業工會展開大竹苗科技生態區域發展願景會議，盤點在地資源，期待凝聚共識，成立非政府發聲及溝通單位，全力推動區域合作平台。

中華大學智慧城市研究院認為竹竹苗最年輕的研發能量、有優質人口與最高所得，應該爭取到特定區域的準直轄市的概念，未來在人口突破200萬人的時候，是把竹竹苗打造最宜居的環境，若能綁住人才，就能產生聚落，成為發展助力。

過去馬英九總統時代把桃竹苗設定為創新走廊，蔡英文上任後，改以客家文為基底，升級園區發展特色，打造傳統又現代特色生活圈，中華大學副校長解鴻年指出，此次會議希望將口號轉化為實質發展，而非僅只願景。

出席會議的國民黨前主席朱立倫認為，桃竹苗是一個整體，大竹苗在竹科帶動之下成為產業心臟、全球供應鏈核心，疫情後全球工業練重組，很多台商在AI世代之後回到台灣，台灣有很大的機會，在大區域規畫之下，讓大竹苗區超越矽谷，成為世界產業龍頭的區域。

新竹縣長楊文科更拋出第7都議題，他認為竹竹苗3縣市各自不管在土地面積、人口數量都太小，若能鏈結起來，才能把餅做大。楊文科說，竹縣的土地增值稅今年1到7月已成長22.7億元，與去年同期比達到44.4％，在湖口工業區、高鐵特區以及芎林工業區，就占了7億元。他認為產業發展受限用地不足，必須從竹竹苗縣市合作起，把產業引進，基礎建設也要完備，築巢引鳳來達到永續發展。

(中時 )