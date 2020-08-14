海科與故宮攜手將古文物及走獸禽類等，以特展帶給民眾認識。（吳康瑋攝）

海科與故宮攜手將古文物及走獸禽類等，以特展帶給民眾認識。（吳康瑋攝）

海科與故宮攜手將古文物及走獸禽類等，以特展帶給民眾認識。（吳康瑋攝）

國立海科館攜手故宮博物院合作主辦「故宮Ｘ海科2020「繪製世界」特展」，特展中除了有「躍然紙上的生態」、「航向世界的舞台」、「臺灣地圖」三項子題展區，更將讓民眾從科學的角度來解讀350年前古文物所呈現的藝術本質，現場更透過古畫來看現今物種、標本與生物活體的樣態，現場更有每半小時一次的三分鐘定時劇場「繪動藝想」，讓走獸、禽鳥可以穿越時空躍然於觀眾眼前，現場更有海獸穿梭，除了讓民眾了解古今藝術對動植物描寫上的不同，更也讓旅客可以在展覽中親子共同學習歷史知識。

海科館表示，這次繪製世界特展以故宮文物藝術中的科學與科技為主旨，共分「躍然紙上的生態」、「航向世界的舞台」、與「臺灣地圖」三個子題，透過解讀文物中的科學紀錄，還原前人所見的世界。三項子題具有的特色分別為第一項，「躍然紙上的生態」展示，裡頭有清朝鼎盛時期郎世寧等的生態藝術作品，並以互動裝置搭配真實標本還原科學觀察，再比對古書古畫中的藝術本質。

另外，第二項「航向世界的舞台」則以清初比利時傳教士南懷仁當時向康熙皇帝解說世界地理分布的《坤與全圖》為藍本，除了展示有互動模型外，特別值得一提的是同時依據古圖中的描述，特展展示有原著中所提及的物種標本與生物活體。可讓參觀民眾直接對比古畫中所言之鬼面蜘蛛、鯨豚、及長頸鹿等。

最後，特展中的第三個主題「臺灣地圖」則特選清朝雍正年間之古地圖「臺灣附澎湖群島地圖」，該原圖長六公尺，主要以廈門、澎湖至臺灣西海岸為主，標示自雞籠（基隆）至龍鑾潭（屏東）等地，讓民眾可以在真實臺灣模型與古地圖之地名間找尋連結，並對比這三百年間臺灣地形地景之間的差異。另外也在這古地圖中發現，原來三百年前台北盆地是一個群山環伺的大湖、而當時古地圖中臺灣分佈有多處淡水溪與濁水溪的記載、而當時的猴洞社不是今天的猴硐而是恆春，因此，民眾也可經由古今地圖的對照，發現與尋找古今圖示差異處。

海科館館長陳素芬，特別說明，這次特展同時融合有海洋科技元素，如帆船在人類大航海時代中扮演有重要的關鍵角色，而這次特展以古船舶的科技元素，介紹清朝嘉慶年間於福建與臺灣海域清除倭寇（海盜）聞名的一代名艦「同安船」的故事。包括同安船的身世以及與之相關屬於臺灣的大歷史故事，另有結合現代仿生科技之機械魚的展演，由臺北科技大學姚立德教授研究團隊以模仿真實魚類生理與機械原理所研發之「仿生多機關機械魚」，民眾可在展期中每星期六、日下午2點及4點透過真實魚類和機械魚共游的觀賞，同時了解人工智慧科技多元的運用與發展。

海科館提醒民眾，為期三個月的「故宮Ｘ海科2020「繪製世界」特展」展期將自8月14日(五)至11月15日(日)止，於海科館主題館3樓深海影像廳(第二特展廳)展出。

(中時 )