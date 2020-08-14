上櫃公司僅恩得利未公布第二季財報 興櫃公司全數公布第二季財報 19:112020/08/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日表示，109年第2季上櫃公司及興櫃公司應於14日完成公告申報財務報告家數分別為769家及247家（不含申報期限為109年8月31日之金控、銀行、證券、期貨及保險公司），經統計上櫃公司除恩得利公司（1333）尚未於期限內完成109年第2季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。另興櫃公司均已依限完成109年第2季財務報告之公告申報作業。 (工商 ) #恩得利 #上櫃公司 #興櫃公司 #公告申報 #財務報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 艾美特-KY第二季營運報喜 今舉行法說會 10:262020/08/14 財經 金雨公司違反上櫃公司資訊申報 遭處違約金1萬元 15:162020/08/14 財經 第二季營運快報 海光業績強彈 年增近四倍 04:102020/08/14 證券．權證 康友財報難產連吞6根跌停 證交所：8／18起暫停交易 17:032020/08/14 財經 聯合再生第二季虧損收斂 每股淨損0.24元 18:252020/08/14 財經 《業績-鋼鐵》久陽上半年每股淨損1.48元 擬辦現增拓展環保領域 08:012020/08/14 財經 陽明貨櫃船運本業 第二季獲利5.6億 17:492020/08/14 財經 正大專欄－淺談2020年疫情所衍生出公司設立成本 04:102020/08/14 金融．稅務 Q3公司債發行量 攻歷史次高 04:102020/08/14 財經要聞 華航等10檔Q2每股淨值 升至票面之上 13:532020/08/14 財經 財經熱門新聞 川普斬後路 大陸做不出晶片？德媒曝時間問題 - 財經 微信禁令恐害iPhone銷量大崩 分析師揭富士康救星出現 - 財經 大魯閣出清持股 新光三越100％持有草衙道購物中心 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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