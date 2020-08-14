櫃買中心今（14）日表示，109年第2季上櫃公司及興櫃公司應於14日完成公告申報財務報告家數分別為769家及247家（不含申報期限為109年8月31日之金控、銀行、證券、期貨及保險公司），經統計上櫃公司除恩得利公司（1333）尚未於期限內完成109年第2季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。另興櫃公司均已依限完成109年第2季財務報告之公告申報作業。

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