東元電機橫跨家電及重電等生產領域，第二季及上半年家電銷售業績兩位數成長的助攻下，嚴格控管費用，又有台灣宅配通等轉投資事業獲利挹注，第二季EPS從去年同期0.6元攀升至0.76元，創近21年同期新高；上半年EPS也由去年同期0.92元增加至0.99元，創近6年同期新高。

東元今(14)日董事會承認第二季及上半年財報，第二季馬達等重電事業及義大利加速器大廠Motovario S.p.A.生產及出貨都受疫情影響，合併營收降至112.36億元，營業費用管控得宜，營業利益由去年同期10.13億元增至11.54億元，業外收益6.38億元，也優於去年同期，稅前淨利從去年同期15.39億元增至17.92億元，本期淨利15.92億元，EPS為0.76元。

東元上半年合併營收219.01億元，營業利益19.62億元，業外收益4.68億元、稅前淨利24.3億元，本期淨利21.31億元、淨利歸屬母公司為19.26億元、EPS為0.92元。

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