全台最大網路公益票選活動，第11屆「您的一票，決定愛的力量」8月15日中午12時起至8月31日中午12時止，開放社福團體、文教單位、社會企業及個人提案，共分七大領域，由九家策略夥伴提供99個獎額、1,835萬元公益基金。

由台新銀行公益慈善基金會發起的「您的一票，決定愛的力量」活動分為三階段，提案、民眾票選及提案執行，十年來已累積995家以上團體或個人取得基金，逾389萬以上人次受惠。

今年除王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會等持續支持，提供社會福利、文化教育、數位學習、社會企業（社福社企、地方創生社企）及復能社企更名為「復能自立」外，新增BiG行動夢想家基金會的藝文表演，及國立中央大學公益傳播中心的公益傳播領域。

「您的一票，決定愛的力量」目前已有57家社福團體累積5年取得基金，無法再參加提案，晉升畢業團體天使團，將做為台灣各地愛的力量種子。

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