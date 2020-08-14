李玉璽、項婕如、黃鐙輝、廖威廉、林暉閔等主演由台灣原創漫畫改編IP戲劇《神之鄉》，該劇結合關聖帝君及台灣本土情懷，劇組現於大溪老街拍攝，13日適逢關聖帝君「六廿四」聖誕，演員也趁空檔參加遶境活動。李玉璽、廖威廉、林暉閔為戲練大仙尪仔，親眼見到驚呼很有威嚴，廖威廉現場模仿七爺八爺的步伐，直呼動作超華麗帥氣，有種B BOY下一秒會使出街舞大風吹的感覺。

黃鐙輝透露，媽媽每年都會來參加遶境，今年藉此機會跟家人相聚逛大溪。而遶境隊伍經過時，濟公賜酒給黃鐙輝，示意要他喝下，黃鐙輝笑說「當下滿驚喜的，雖然只是碰口杯，但有醍醐灌頂的感覺，事後想起發現跟濟公間接接吻」。初次參加的項婕如，親眼目睹大仙尪仔、神轎，還有七爺身上紅線串起一圈大餅，感到相當新奇。廖威廉則勾起小時大甲媽祖遶境經過住家的記憶。

當天李玉璽也趁機朝聖「一代陀螺王」匾額跟陳列館，李玉璽表示「雖然我跟識賢哥劇中要打陀螺，但都還沒能練到大陀螺，只有識賢哥有試過一次，這些都是代表台灣文化，將台灣陀螺技藝推廣到國際的大陀螺，覺得非常神奇」，李玉璽還興奮的跟匾額合影，笑稱自己也要成為陀螺王。

《神之鄉》演員參加大溪遶境活動。（東森提供）

廖威廉拍攝遶境畫面留念。（東森提供）

黃鐙輝喜獲濟公賜酒結緣。（東森提供）

林暉閔對遶境體驗印象深刻。（東森提供）

李玉璽朝聖一代陀螺王匾額。（東森提供）

(中時 )