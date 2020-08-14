基隆客運2012年起經營台鐵捷運化R路線接駁公車，搭載民眾到火車站轉乘，但因長時間的虧損，讓原本6條路線砍到只剩4條，近日又傳出部分路線要停駛，基隆市議會14日招開臨時會，多名議員跳出呼籲不宜貿然停駛，很多市民、學生、長輩等，都靠這路線通勤，並建議市公車處將R線收回經營。

市公車處指出，R路線剩4條還在行駛，R66（海科館到七堵車站）、R82（國家新城到建德國中、七堵車站）、R85（武聖街到七堵車站）、R86（幸福華城到七堵車站），但為反映運輸市場供需狀況，基隆客運近期提出要調整班次，並從9月1日起停駛R85、R82晚上6點30分後的3個班次、R86不上幸福華城等。

對此，市議員鄭愷玲指出，將搭乘人數較低的班次，調整提高至較多人搭的班次，她強調R路線已是在地許多民眾習慣搭乘的班次，千萬不可輕言停駛；市議員連恩典則表示，碇內的居民主要都仰賴R86來進出，如果停駛對居民很不方便；副議長林沛祥則建議市府，是否可由市府接手R路線來經營，虧本的生意應回歸到市府自己來經營。

交通處長李綱說，R線和公車處路線重疊率高，為搭乘率無法提升主因，目前將啟動檢討機制，先減少重疊路線造成的資源浪費；公車處長陳新埤則表示，R線是當初公路總局提供補助支應，是接駁功能之用，依規定必須有替代的路線，才會同意讓業者調整，公車處將會再和基隆客運協調。

(中時 )