有運動中心附設游泳池近來出現女飛賊，不少泳客錢財不翼而飛，13日晚間該名女飛賊又現身泳池，工作人員發現後隨即報警，並聯合陪游家長與工作人員，佯裝泳客在女飛賊周圍假裝喝水、吹頭髮，待女飛賊下手再來個甕中捉鱉。2個小時後果然等到女飛賊偷竊，一群人一擁而上當場逮獲。

一名身心障礙女子多次前往泳池盥洗室免費洗浴，還趁著泳客們忙著游泳不注意之時，打開置物櫃竊取包包內財物。運動中心發現後雖趕緊報案，但該名女子留下虛假的身分資料，導致追查困難。

13日晚間，該名女子又出沒泳池，工作人員眼尖發現後趕緊通知警方到場，並趁著女子不注意之時，號召現場陪游的家長們，一同擔任「臨時演員」，在梳妝區佯裝是泳客同時監控女子行動。

眾人現場假裝喝水、收拾衣物、吹頭髮，埋伏許久已喝水喝到飽、頭髮吹到快燒焦，還輪班上陣監控，等了2個小時女飛賊終於梳洗完畢，並看準一旁無人看管的包包下手翻皮夾，此時所有臨演與監控室等待的警察一擁而上，將女飛賊當場逮捕，並未讓她得逞。

該名年約30歲張姓竊賊多次前往運動中心行竊，卻狡猾留下假訊息導致難以追查身分，運動中心工作人員表示，提醒民眾出入公共場所要看顧好錢財，貴重物品最好放在投幣式置物櫃，同時運動中心也會加強巡邏管理，避免再有不肖人士潛入偷竊。

(中時 )