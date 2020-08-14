基隆輕軌爭議持續延燒，外傳綜合規劃期末報告已在7月完成，但因有綠委反對則將再議，對此，基隆市府交通處長李綱於14日指出，消息與事實不符，目前規劃單位提出的方案，無論是速度、轉乘問題，市府都尚無法接受，正和規劃單位反應，應提出更好的方案，希望找北北基3位首長一起談整個首都圈軌道建設的整體規劃。

李綱指出，基隆輕軌的規劃過程中，北北基都有參加審查會議，目前綜合規劃已經到後半階段，但很多規劃的東西3個縣市都很有意見，包括轉乘、樟樹灣要不要共構等問題，設計的單位還在修正，其他像政策的部分，民生汐止線的延伸、南港車站的延伸等，交通處都還需要再和3縣市首長協調，才會有定案。

李綱說，綜合規畫期末報告還沒有定案，也無法找市民辦說明會，要等到相關配套措施全數出爐才能辦，並且綜合規劃後，還需要環評，他保證一定會辦說明會，更會建議多辦幾場，廣納市民意見。他提到，一般從可行性研究到綜合規劃完成要7到10年，基隆輕軌在2、3年內完成，已經速度飛快，目前市府希望綜合規劃能在年底前完成，接下來報交通部、行政院國發會審核後，明年就可以開始做細部設計。

針對台鐵是否會撤出基隆，李綱強調，台鐵最後進不進基隆車站，都是個選項，不僅牽涉到技術問題，要尊重鐵道局，如果可以進也是兩全其美，市府已反映市民的聲音，相信鐵道局會在兼具財政、技術下做最好的考量，並在公聽會時仔細說明。

(中時 )