29歲吳姓女子12日下午在林口昕境廣場兒童樂園照顧好友的1歲女兒，吳女竟情緒失控，怒罵好友女兒，甚至抓女童左手狠甩在地，過程遭民眾拍下上傳臉書社團《林口大家庭》；林口警分局表示，事後通知吳女及女童母親到案，女童母親雖不提告，但傷害事實明確，警方依妨害幼童發育罪函送，並函請社會局行政裁處、處置。

據了解，32歲女童母親與吳女是好友， 12日下午女童母親臨時有事，請吳女代為照顧，吳女帶著自己2歲兒子以及好友1歲女兒前往林口昕境廣場兒童樂園遊玩，但女童調皮不聽話，吳女情緒失控言語羞辱女童「智障」、「白癡」，還動手往女童身上連打多下，女童痛得蹲地大哭求饒，吳女反而把女童抓起往後甩拋，目擊民眾看到，向店家調閱監視器畫面，上傳至臉書《林口大家庭》。

林口警分局表示，獲報後已主動調查，並循線通知吳女、女童母親到案說明，女童母親看過女兒遭施虐監視畫面後很驚訝，但選擇原諒，吳女偵訊後坦承因為女童調皮、哭鬧，才會一時失控施暴，警方訊後依妨害幼童發育罪將吳女函送，並函請社會局行政裁處及相關處置。

(中時 )