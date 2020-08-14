百齡橋堤外停車場原本採計次收費，每次50元，低廉的收費，導致部分車輛久占停車位，當地居民更頻頻抱怨停不到。不料停管處日前無預警改變收費方式，從9月起改成計時收費，每小時20元，每日最高收費480元，由於事前毫無溝通，又一口氣漲9倍之多，讓居民忍不住怒轟「到底是在懲罰誰」。對此，停管處表示，將持續加強溝通，並研議月票是否調降。

百齡橋堤外停車場9月起調整收費費率，計次收費改為計時計費20元，相當於一天最高收費480元，停管處也推出月票優惠，全日月票為3000元，里民包含社子里、福中里、百齡里、福順里與後港里月票為2000元，而所在里葫東里月票為1000元。

議員陳建銘指出，百齡橋堤外停車場無預警的張貼調整停車費率的公告，而在這長期使用停車場的幾百輛車主霧煞煞，甚至不知道可以申請月票，公告只告知民眾，卻沒有完整說明配套，調整的費率與差別費率、配套措施都沒說清楚。

陳建銘表示，社子地區每個里是環環相扣，但月票制從當地里一個月繳納1000元，到外地里一個月繳納3000元，停管處以杜絕長期佔用外車為由，竟成報復性懲罰居民，痛批停管處的草率行事，並應重新檢討優惠方案。

停管處科長羅至浩表示，百齡橋堤外停車場費率9月調整後，也推出了月票服務，並提供里民優惠，因有不少當地里民抱怨，停車場有太多外來車長期使用，讓當地里民一位難求，因此月票推出費率差異，減少外來車佔用狀況。

羅至浩強調，未來將會加強溝通，並也針對全日月票費率研議是否調降，但仍會在1500至3000元的範圍內。

(中時 )