吳克群發行新專輯《你說 我聽著呢》， 14日上Yahoo TV《佼心食堂》分享專輯創作理念與心路歷程，黃子佼讚吳克群寫的歌膾炙人口，現場同框高歌《為你寫詩》、《傻瓜》等歌曲。今年恰逢吳克群出道20週年，佼哥表示當時是許多知名藝人如周杰倫、蔡依林、五月天、卜學亮當紅時期，尤其《子曰》暴紅，讓吳克群驚喊「原來我的勁敵不是周杰倫，是卜學亮」！

出道20週年的吳克群創作出許多經典好歌，黃子佼在節目抓住機會邀請吳克群在節目中同唱經典歌曲《為你寫詩》、《傻瓜》。提及2000年出道，黃子佼回憶當年有許多優秀歌手如周杰倫、蔡依林、五月天、卜學亮，尤其《子曰》和最近卜學亮被網友笑稱唱成《超「喘」情人夢》的《超跑情人夢》在當時都爆紅，一語點醒吳克群喊道「我以為我的勁敵是周杰倫，沒想到是卜學亮」！距離上一張專輯發行已過4年，吳克群坦言，之前找不到寫歌的熱情，在拍電影《為你寫詩》時才想到這次專輯企劃概念「聽你的故事，寫你的歌」，希望粉絲在低潮的時候，聽新專輯《你說 我聽著呢》可以引起共鳴。

吳克群委屈自訴記者會丟麥離場原委，加碼自爆當年糗跟管理員借錢付車資

黃子佼提到多年前主持吳克群的記者會，爆料當天結束前吳克群竟直接丟下麥克風離席，吳克群委屈解釋，了解記者都很辛苦，但當時只一心想著採訪問題與音樂無關才憤而離席，吳克群還透露，倉促離開時甚至沒有帶錢，最後只好跟管理員借錢付計程車資。

出道20週年的吳克群表示自己都記得粉絲的臉，在節目中Call out給資深鐵粉時，發現粉絲16歲開始追星，現在已成人母時，大喊不可置信！粉絲還大方表示，自己女兒看到家中貼的吳克群海報竟喊「爸爸」，讓吳克群哭笑不得，開玩笑回應「在外面偷生被發現了」！

(中時 )