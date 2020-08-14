北市觀傳局推出「Chill一夏 台灣好行-北投-竹子湖半日遊活動」，只要8月15日起至10月25日止入住指定旅館，就能報名參加免費限量遊程，限量1000個名額。

北市觀傳局局長劉奕霆表示，「北投-竹子湖線」自2013年加入交通部觀光局台灣好行行列，行經景點包括北投觀光小鎮、陽明山國家公園及竹子湖等，歷年來搭乘人數在台灣好行體系中皆名列前茅，致力提供國內外自由行旅客更便捷的交通旅遊服務。

劉奕霆強調，觀傳局今夏再度舉辦免費北投竹子湖半日遊活動，要讓民眾體驗不出國也能有度假感的享受，希望成功打響本路線知名度。

觀傳局表示，免費遊程體驗路線依照北市公車小9「北投-竹子湖線」行經景點設計，舉辦免費北投竹子湖半日遊體驗活動，邀請入住本活動合作旅館旅客參加，並由深耕北投在地的「北投文化基金會」老師沿途導覽，希望藉由深入淺出方式，讓旅客探索新北投人文風情。

觀傳局指出，為增加旅客重遊率並活絡地方經濟，遊程結束後還加贈周邊溫泉、餐飲、糕點手作體驗店家優惠券，要讓民眾細細品嘗北投豐富的景觀及美食魅力。

此外，小9「北投-竹子湖線」每天28班，每趟費用只要15元，沿途行經硫磺谷、草山行館、陽明書屋等熱門景點；今年觀傳局更採用「大自然、旅遊、溫泉」三大主題意象，串聯海芋、繡球花及陽明山國家公園等著名觀光特色，推出2大超人氣吉祥物「喔熊x熊讚」台灣好行彩繪專車，要帶給民眾煥然一新的清新氣象。

(中時 )