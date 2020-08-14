婆媳問題一直都是難解習題，其他人難以介入的「女人戰爭」，住在高雄市一對婆媳，兩人長期不合，黃姓婆婆更曾經申請請保護令，禁止莊姓媳婦做出騷擾行為，但去年8月，莊女見婆婆在浴室洗澡，故意關掉電燈，害婆婆摸黑裸奔，氣壞的黃婦報警提告，莊女則依違反保護令，處其拘役30日，得易科罰金。

兩人之間的婆媳問題，自從莊女的老公去世後便白熱化，幾乎每天都為了生活瑣事吵架，黃婦受不了，因此於108年2月聲請保護令，內容明訂莊女不得對其有身體、或精神上之騷擾、控制、脅迫等不法侵害行為，但事後莊女仍因為家中電費問題，時常與婆婆發生爭執，因為莊女認為電費是她在繳，婆婆沒付錢所以不能用，但黃婦並沒有當一回事。

去年8月15日，黃婦正在浴室洗澡，電燈突然被莊女關閉，頓時陷入一片黑暗，黃婦只得赤裸身體摸黑離開浴室，隨後嚴厲質問莊女，婆媳再次引爆口角，還叫孫子過來評理，但孫子立場相當尷尬，無法協調兩人之間的衝突，最後黃婦決定報警處理。

黃婦指控媳婦常常限制她使用水電，每次洗澡時莊女都會來巡視，故意將電燈關掉，案發當天自己才剛脫下衣服，就被關燈什麼都看不見，才會裸體跑出去找媳婦理論，黃婦憤怒的說「我是老人，裸體被看到沒關係，我知道是她關的燈，因為每次都是她關我燈，不是只有這一次而已」。

即使莊女否認關燈，反駁是婆婆自己不開燈，但許多證人目睹當天黃婦全裸與莊女吵架，現場員警也指證「屋內確實昏暗」，因此法官認為若是黃婦未開燈，依常理沒必要裸體吵架給眾人看，不採信莊女說詞，認定違反保護令，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

(中時新聞網)