二信高中五位老師近日利用假日帶著該校機械科的科旗一起登上玉山，最後攻頂成功，在玉山主峰三千九百五十二公尺最高點處照相比讚，照片曝光後全校師生都給他們「喊讚」，甚至給他們二信「攻頂五月天」的封號。

二信高中指出，機械科辦公室今年有一位郭燕芳老師決定退休離開教育界，辦公室同仁為了圓她退休前玉山攻頂之夢，科主任林旻融號召勇氣的老師們一起陪著她登玉山攻頂，結果有王偉昇、黃顯喨、劉國樑三位老師響應，就在短短的二十秒衝動，組成五人小組，開始展開「重裝訓練」，經過二個月的訓練及籌劃，最後在7月26日早上四點五十分攻頂成功。

二信高中主任林旻融表示，科內老師平日就會相約，利用週休二日參加大大小小的路跑活動，也會糾團爬爬山，長久以來培養出健康樂活的登山興趣，在科內郭燕芳老師決定退休的當時，大家會提出一些如何祝福她人生換跑道這件事，沒想到郭燕芳老師在短短的二十秒思考，即衝動的說出「玉山攻頂」。

二信高中郭燕芳老師表示，對於一個退休的老師，在退休前可以在年輕同事的鼓勵陪伴下，做出自己不可能的任務，那種成就感與興奮是很難用言語表達，她認為二信高中像個大家庭，決定離開二信高中與決定玉山攻頂一樣困難，但是要突破人生的巔峯，必須要有二十秒的衝動決定，及勇於挑戰自己的堅定意志力，加上朋友的支持力才能成功，相信有這次玉山登頂的經驗會讓她的退休生活過得更精彩。

二信高中表示，該校機械科在主任的帶領下，有計劃的完成玉山攻頂，在玉山主峯最高點與科旗拍回照片，同時幫一位決定退休的女老師圓夢，表現出二信高中「追求卓越、邁向巔峯」的最佳典範。

(中時 )