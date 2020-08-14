台積電在本週二召開董事會，在這一次的會議上，除了通過第2季盈餘分配案，每股配發現金股息2.5元外，也公布將原設計與技術平台副總經理張曉強，晉陞為業務開發資深副總經理，讓他從技術領域轉向業務，而張曉強在台積電的年資還不到4年。

台積電官網的訊息顯示，張曉強是杜克大學電子工程博士，在2016年11月份加入台積電。在台積電的核心管理層中，大多都是美國名校博士畢業，但在目前的23名核心管理層人員和5名子公司CEO或總經理中，張曉強任職的時間是相對較短的，其他的高層中多位已超過20年，目前仍有3位是從1987年台積電成立時就在，任職已經超過33年。

張曉強雖然加入台積電的時間並不長，但張曉強在積體電路方面的能力卻非常突出，也有很光鮮的履歷。在加入台積電之前，張曉強長期任職於英特爾，曾是英特爾技術及製造集團的副總裁、電路技術總監，領導了英特爾從90奈米到10奈米嵌入式存儲技術的研發，在2005年被選為英特爾院士，持有50項美國專利。張曉強還有一項引人注目地方是，他是北京清華大學畢業。

這跟另一位最近也很受矚目的台積電原研發副總後轉任首席科學家黃漢森一樣，黃漢森畢業自香港大學、美國理海大學博士，之前是史丹佛大學電機系講座教授，這顯示台積電用人的確很「國際化」。

張曉強晉陞為資深副總經理之後，台積電的資深副總經理就增加到了9位，另外8位分別是何麗梅、羅唯仁、Rick Cassidy、秦永沛、米玉傑、林錦坤、王建光和侯永清。

(中時新聞網)